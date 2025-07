Prende a pugni il fratello lo colpisce con il manico della scopa e cerca di strangolarlo

Ha pestato il fratello, prendendolo a pugni. Poi lo ha colpito con il manico della scopa e ha cercato di strangolarlo. La vittima, riuscita a fuggire, è poi svenuta all'altezza di viale Alessandrino. I poliziotti hanno fermato un 36enne egiziano.La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di martedì 15. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: pugni - fratello - manico - scopa

Urla e pugni in ospedale a Lecce, picchia un infermiere e una guardia per vedere il fratello - Un 50enne è stato arrestato a Lecce per aver aggredito personale ospedaliero mentre cercava di visitare il fratello.

Tentato omicidio a Roma in un garage, pugni e bastonate al fratello minore poi il tentativo di strangolamento - Fratello maggiore arrestato a Roma per lesioni personali aggravate dopo una lite familiare degenerata in violenza nell'autorimessa.

Prende a pugni il fratello, lo colpisce con il manico della scopa e cerca di strangolarlo; Tentato omicidio a Roma in un garage, pugni e bastonate al fratello minore poi il tentativo di strangolamento; Massacra di botte il fratello e cerca di strangolarlo: “L’autorimessa di famiglia la voglio io”.

Massacra di botte il fratello e cerca di strangolarlo: “L’autorimessa di famiglia la voglio io” - Ha aggredito il fratello con pugni e provando a strangolarlo per assicurarsi la gestione dell'autorimessa di famiglia: arrestato 36enne ... Come scrive fanpage.it