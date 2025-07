Infrastrutture | Toto Renexia ‘eolico offshore è energia pulita e può valere fino a 60mld di euro’

“L’eolico offshore è un comparto che può valere fino a 60 miliardi di euro, con un valore aggiunto sull’economia italiana di oltre 48 miliardi di euro. Quindi, bisogna farla: è energia pulita e porta le bollette ad essere meno pesanti per i cittadini italiani”. Sono le parole di Riccardo Toto, direttore generale Renexia S.p.a. all’evento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Infrastrutture: Toto (Renexia), ‘eolico offshore è energia pulita e può valere fino a 60mld di euro’

In questa notizia si parla di: eolico - offshore - valere - euro

Eolico offshore, Fratelli d'Italia chiede alla Regione di esprimersi: "Molte criticità, va assunta una posizione" - La Regione prenda posizione sui progetti di parchi eolici, in particolare quello previsto lungo le coste riminesi.

Blue economy, Giorgi (Ispra): Eolico offshore fondamentale - Roma, 14 mag. (askanews) - "Ispra sta dando un contributo importante agli operatori che stanno investendo nella produzione di energia rinnovabile offshore, per costruire un processo virtuoso di tutela e protezione delle aree interessate, senza per questo ostacolare le iniziative di sviluppo.

Eolico offshore Agnes in stand-by: “Nelle aste del ministero non c’è” - Ravenna, 9 maggio 2025 – Niente aste sull’eolico offshore. Nella giornata di ieri è stata accolta con sorpresa la decisione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) di “stralciare”, per ora, dalla calendarizzazione delle gare 2025 del decreto Fer2 – la misura che promuove la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio – “tutta la parte relativa all’eolico offshore, il che significa ovviamente non avere un riferimento su quando potranno uscire queste aste”, annuncia Michele de Pascale, presidente della Regione e già sindaco di Ravenna.

Da cattedrali nel deserto a fabbriche del vento. Augusta e Taranto diventano i porti strategici per l’eolico offshore in Italia. Finalmente un passo concreto: 78,3 milioni di euro per trasformarli in hub della transizione energetica, con impianti da costruire, assembl Vai su Facebook

Infrastrutture, Toto (Renexia): Necessario realizzare eolico offshore galleggiante in Italia; Dall’eolico offshore in Italia fino a 62 mld di valore aggiunto; Dal Governo 78,3 milioni di euro per l’eolico offshore nei porti di Augusta e Taranto.

Infrastrutture, Toto (Renexia): "Necessario realizzare eolico offshore galleggiante in Italia" - "Comparto che può valere fino a 60 miliardi di euro, con un valore aggiunto sull'economia italiana di oltre 48 miliardi di euro" ... Si legge su msn.com

Dall’eolico offshore in Italia fino a 62 mld di valore aggiunto - Uno studio presentato al Convegno di AERO evidenzia il potenziale economico, occupazionale e ambientale dell’eolico offshore per l’Italia. Secondo rinnovabili.it