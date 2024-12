Top-games.it - I 5 VIDEOGIOCHI Pokemon più BELLI

Leggi su Top-games.it

Quali sono ipiùche possiamo trovare in circolazione? Questa classifica è qui per aiutarvi a scoprire, o riscoprire, i cinque titoli della saga che sono assolutamente imperdibili, e che ogni fan didovrebbe aver assolutamente giocato almeno una volta.Se, leggendo questa classifica, vi dovreste rendere conto di non aver mai sentito nominare uno di questi giochi, o se semplicemente sono troppo vecchi per voi, ascoltate questo nostro consiglio e cercate di recuperarli in qualche modo, poiché vi state perdendo la migliore esperienzache ci sia al mondo!5piùquinta posizione per “Ultra Sole” e “Ultra Luna”Pokémon Sole e Luna, gioielli della console 3DS, erano riusciti a catturare il cuore di molti fan ed in molti speravano in una terza edizione aggiornata che seguisse la tradizione della serie.