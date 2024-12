.com - Ghostrunner 2 è gratis per una 24 ore su Epic Games

Leggi su .com

Dalle ore 17 di oggi 26 dicembre puoi scaricare2, gioco per PC Windows. Potrai scaricarlo per 24 ore, fino al 27 dicembre alle ore 17 quando sarà disponibile un nuovo gioco.100 giochi Android a 120 FPSper un giornocontinua a sorprendere i giocatori con offerte imperdibili, e oggi non fa eccezione. Il titolo in evidenza è2, un avvincente gioco d’azione in prima persona che combina elementi cyberpunk con un gameplay frenetico e adrenalinico.2 è un videogioco d’azione in prima persona ambientato in un mondo cyberpunk post-apocalittico. È il sequel diretto del popolare, e come il suo predecessore, combina un gameplay frenetico con una narrazione immersiva e visivamente affascinante.TramaIn2, i giocatori assumono il ruolo di Jack, un guerriero cyberninja dotato di abilità sovrumane, che deve affrontare nuove sfide dopo aver sconfitto il nemico principale del primo gioco, la Keymaster.