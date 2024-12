Iltempo.it - È mamma Maye l'arma segreta di Elon Musk in Cina: tutti la amano

Leggi su Iltempo.it

Laè sempre la. Anche per. Anzi, molto di più., 76 anni, ex modella, influencer e imprenditrice, è l'dell'uomo più ricco del mondo inHaldeman, canadese di Regina, una cittadina del verdissimo e freddissimo Saskatchewan, in Estremo Oriente è di casa. Solo a dicembre, ha partecipato a una cena di gala a Hangzhou, ha camminato sul red carpet per un'azienda di cosmetici a Wuhan e ha firmato copie dell'edizione in mandarino cinese dell'autobiografia "Una donna deve aver un piano", che è già un best-seller.è adorata e afferma di visitare quasi ogni mese la. È stata descritta come l'di: una figura che può portare benevolenza alle ambizioni politiche e commerciali sempre più globali del ricchissimo ed eclettico figliolo, che i cinesi ammirano perché ha avuto successo partendo dal nulla.