Continua la crisi del Manchester City. Rischia di sfumare la Champions

AGI - Due punti nelle ultime quattro partite, col rischio di scivolare all'ottavo posto: ladeldopo il pareggio interno 1-1 contro l'Everton e Pep Guardiola suona l'allarme: di questo passo anche un posto nella prossima Champions League potrebbe sfuggire. "Quando lo dicevo la gente rideva, diceva che qualificarsi per la Champions non può considerarsi un grande successo", ha sottolineato il tecnico catalano, "ma è capitato ad altri grandi club qui, hanno dominato per anni e poi per anni non si sono qualificati per la Champions. L'unica squadra che nel recente passato si è sempre qualificata è ilma adessomo di non qualificarci". Nella partita del Boxing Day ilè stato fermato in casa sull'1-1 dall'Everton che nel recupero ha anche sprecato l'occasione per vincerla.