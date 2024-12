Donnaup.it - 3 cucchiai prima dei pasti: abbassa il colesterolo, sblocca le arterie e rafforza le difese

Leggi su Donnaup.it

deileilleIl mix aglio e limone che ti proponiamo nella ricetta qui in fondo può essere una risorsa molto utile per la prevenzione di svariate malattie legate a un eccesso dinell’organismo. È chiaro però che se i tuoi valori disono molto alti, farai meglio a consultareuno specialista.3deileilledei: la cura con aglio e limone per ridurre ilQuello che vi suggeriamo qui appresso è senz’altro un modo naturale ed economico per diminuire ile altri disturbi. Tra i benefici che può apportare possiamo citare almeno questi: aiuta adre ilcattivo (LDL) e accresce quello buono (HDL); fa diminuire i trigliceridi; può aiutare prevenire la formazione di trombi; può aiutare a diminuire la pressione arteriosa; migliora il funzionamento del fegato e quindi favorisce la depurazione dell’organismo.