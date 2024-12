Bergamonews.it - Ponte San Pietro, nuova rotonda all’incrocio ‘Zecchetti’: “Pronta per l’estate 2025”

San. Il 2024 è stato sicuramente uno degli anni cruciali per il rinnovamento e l’istituzione di cantieri in tante zone della Bergamasca, così come aSan; dalla chiusura della tratta ferroviaria per i lavori di raddoppio all’inizio delle opere per larotatoria sulla Briantea (incrocio Zecchetti).Quest’ultima sarà sicuramente l’osservata speciale per il prossimo, sia per l’importanza del tratto interessato (parliamo di una delle strade più attraversate della Provincia), che per le modifiche che verranno apportate all’intera viabilità.L’opera, che ha visto muovere i primi mezzi negli ultimi mesi, costerà circa un milione e 200mila euro (sostenuti da Comune e Provincia) e riqualificherà l’intersezione, ad ora semaforica, tra la provinciale 342 (Briantea), viale Italia e vie San Clemente e Sant’Anna.