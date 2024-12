Ilnapolista.it - Osimhen, lo United di Amorim sta valutando di pagare la clausola da 75 milioni già a gennaio (Sportmediaset)

Secondo, Il Manchesterstarebbe pensando dilarescissoria da 75di Victor, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, già a.“Victorpotrebbe presto lasciare la Turchia per trasferirsi in Premier League. L’attaccante nigeriano piace infatti al Manchesterche starebbel’opportunità dilarescissoria, valida solo per l’estero, di 75per strapparlo alla concorrenza già a, in prestito dal Napoli al Galatasaray, ha segnato fin qui 9 reti in 11 gare di campionato e tre gol, con due assist, in Europa League“.“Zirkzee potrebbe essere offerto dallocome pedina di scambio. La cartapotrebbe quindi essere decisiva. Conte aspetta fiducioso”.Zirkzee, è duello Napoli-Juventus.