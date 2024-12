Quotidiano.net - Neonata di tre settimane muore congelata. Orrore a Gaza nella notte di Natale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 dicembre 2024 – Unadi treè mortadurante lanell'area di al-Mawasi, fuori da Khan Yunis, nel sud della Striscia di. TOPSHOT - People inspect the site of reported Israeli bombardment on tents sheltering Palestinians displaced from Beit Lahia at a camp in Khan Yunis in the southernStrip on December 25, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by BASHAR TALEB / AFP) A riferirlo all'agenzia Ap è stato Mahmoud al-Faseeh, padre della piccola vittima del freddo inverno ae delle privazioni causate dai blocchi e limitazioni al rifornimento di aiuti umanitari da parte di Israele, nel conflitto in corso contro Hamas. Il padre ha raccontato di aver avvolto la bambina in una coperta per tenerla al caldo, ma non è bastato.