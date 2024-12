Mister Movie | Howard the Duck e Darcy in What If…? Stagione 3 Episodio 4

Leggi su Mistermovie.it

La3 diIf.? si arricchisce di unche mescola l’emozione della paternità con l’invasione diiose forze intergalattiche, creando una storia tanto comica quanto drammatica. Nell’4,the(doppiato da Seth Green) eLewis (Kat Dennings) diventano genitori e si ritrovano al centro di una serie di eventi che mettono in pericolo la loro nuova famiglia.‘If.?’4 Riepilogo: Keeping Up With thesL’inizia con una scena tenera e familiare:accolgono il loro bambino in ospedale. Tuttavia, invece di un neonato, si trovano di fronte a unioso uovo, che potrebbe presto schiudersi per rivelare il loro futuro figlio. L’Osservatore (doppiato da Jeffrey Wright) fa la sua apparizione e, con il suo consueto tono enigmatico, predice che la nascita di questo bambino cambierà non solo le vite di, ma l’intero destino dell’universo.