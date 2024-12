Justcalcio.com - CdS – Mercato invernale, i 10 colpi più attesi per gennaio

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-25 12:09:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:Sarà unscoppiettante, con Juventus, Roma e Napoli protagoniste assolute. La finestrainizierà ufficialmente il 2, ma già da tempo sono partite le prime manovre per rafforzare le rispettive rose e valutare eventuali scambi. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i nomi più caldi della finestra.Giacomo Raspadori vorrebbe maggiore spazio e, per questo, il suo nome è finito nei discorsi del club azzurro con la Roma e la Juve. Con i bianconeri si è parlato di Nicolò Fagioli, un altro nome importante di questa sessione, mentre con i giallorossi ci sono stati dei dialoghi su Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sta vivendo un periodo molto particolare con Ranieri che per il suo centrocampo titolare ha fatto altre scelte, ma il suo contratto in scadenza nel 2026 gli dà tanta forza in sede di