Bolzano sciatore ubriaco rimane bloccato sulla pista poi prova a spacciarsi per poliziotto | multato

Unonon è riuscito a scendere a valle dallada sci,ndooltre l’orario di chiusura. È successo nel comprensorio sciistico 3Cime S.p.A., sulle Dolomiti. Quando sono arrivati i carabinieri per soccorrerlo l’uomo, un cittadino croato, ha cercato diperdelle forze speciali per evitare la multa. Al termine della giornata sciistica si è trovato in difficoltà nell’intraprendere l’ultima discesa, a causa dell’abuso di alcoolici. È stato necessario l’intervento del personale specializzato.Le operazioni di soccorso e recupero si sono protratte oltre l’orario di apertura delle piste. Lo, oltre a dover pagare una grossa somma per essersi trovato in stato di ubriachezza sulle piste da sci, dovrà anche rispondere di false attestazioni da pubblico ufficiale in quanto, per evitare di essere sanzionato, aveva dichiarato di essere un appartenente alle Forze dell’Ordine Speciali del suo paese, affermazione rivelatasi falsa a seguito degli accertamenti svolti dai militari.