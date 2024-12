Ilrestodelcarlino.it - Blitz contro i neonazi, i fratelli Trevisani restano in carcere

Bologna, 25 dicembre 2024 - IDaniele e Federico, residenti a Bologna,in. Sono fra gli indagati finiti inil 4 dicembre nell'ambito dell'inchiesta della Digos e della Procura (12 in tutto gli arresti) sul gruppo suprematista esta 'Werwolf Division'. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha infatti accolto, ma solo parzialmente, il ricorso della loro legale, l'avvocata Elisa Lupi, sulla custodia cautelare indei suoi assistiti. Il ricorso è stato accolto per il gravame dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al capo di imputazione del delitto di associazione eversiva, spiega la legale all'Ansa, ma non per l'altro capo di imputazione (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). L'avvocata lo definisce comunque un “buon risultato” perché “per me l'imputazione principale per la vicenda era l'associazione eversiva e terroristica”.