VIDEO Napoli marcia per Gaza al Vomero tra la folla di Natale | Provocazione all’indifferenza

Tempo di lettura: 2 minutiPer le vie dello shopping collinare, alla vigilia di, a sfilare contro la guerra. “Una, tra chi pensa alle spese o allo spritz” spiega Ermete Ferraro del Comitato Pace, Disarmo e Smilitarizzazione del Territorio – Campania. Anche quest’anno di 24 dicembre, il corteo per la pace a. Da piazza Vanvitelli a piazza degli Artisti. Nelle strade luccicanti del, brulicanti diper gli acquisti natalizi.“Gesù bambino nasce a” il titolo della manifestazione. “Se non capiamo che Gesù oggi nasce lì, facciamo delqualcosa senza significato” dice padre Alex Zanotelli. E ricorda che “su 45.000 morti in Palestina, un terzo sono bambini”. Avvolto nella kefiah, a 86 anni sfida il gelo. Il missionario comboniano vuole “scuotere le coscienze”.