Vacanze natalizie in riviera Turismo invernale in ripresa fioccano le prenotazioni

Il Natale e il Capodanno a Cesenatico portano tanti turisti. Le bellezze del Presepe della Marineria, il porto canale e i luoghi più caratteristici del borgo di pescatori, rappresentano una grande attrazione. Gli alberghi e le altre strutture ricettive aperte sono 77, di cui 57 aperte tutto l’anno, mentre tutti i ristoranti e i locali lungo le due rive del porto e del lungomare, sono pronti ad accogliere con calore i vacanzieri che desiderano scoprire il mare d’inverno e assaporare i piatti tipici delle ricette marinare, in un "salotto" dove si organizzano molti eventi, è possibile visitare delle mostre interessanti ed assistere a spettacoli. All’ufficio Iat di viale Roma i telefoni sono caldi e in questi giorni stanno arrivando molte telefonate e mail di persone interessate ad avere informazioni soprattutto sul Presepe della Marineria, gli eventi in calendario tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, e il Capodanno sul Porto che è molto apprezzato dalla gente del posto e dai vacanzieri.