Un viaggiatore sovrappeso in Iran – Il curioso, sincopato e autoironico diario di un flaneur appassionato

E se undi viaggio superasse il racconto quotidiano della realtà? Dopo aver letto Unin(Zolfo) di Bernardo Notarangelo non riusciamo più a leggere o ascoltare servizi giornalistici sull’senza pensare ai dettagli minuti, all’esplorazione sincera di questo peregrinare dell’autore dabenjaminiano tra Isfahan, Tabriz, Teheran, Mashhad. Intanto la cifra di questo, articolata nel giorno per giorno per circa un mese e mezzo, è modulata su una curiosa, sincopata, soggiacente (auto)ironia che ha come puntello la trovata di una presunta obesità dell’autore da smaltire viaggiando, qualcosina in più di una naturale abbondante pancetta dovuta all’età – l’autore all’epoca del viaggio aveva 63 anni -, molto di meno dell’impedimento serio al macinare qualche chilometro al giorno per visitare luoghi e spazi persiani.