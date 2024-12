Lanazione.it - Un Natale d’inverno in Toscana: “Sole e vento sulla neve. Gelo dopo anni di caldo”

Firenze, 24 dicembre 2024 – Freddo, bello eso. Sono tre gli aggettivi che Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma, utilizza per descrivere il2024. Unfreddo, Gozzini. Finalmente, verrebbe da dire. “Finalmente ci troviamo davanti a un dicembre con tratti invernali e non autunnali, come eravamo stati abituati negli ultimi. La montagna è stata imbiancata bene, con precipitazioni abbondanti che hanno consentito il via della stagione invernale in occasione del tradizionale appuntamento dell’8 dicembre. Inoltre nella notte le temperature basse permettono di produrree di ghiacciare nuovamente il manto che si è sciolto durante il giorno”. Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni? “Fino alla giornata di Santo Stefano sono previste gelate nei fondovalle, con temperature che durante il giorno oscilleranno tra i 9 e i 15 gradi, più o meno in linea con le medie del periodo.