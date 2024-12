Lortica.it - Ultras Cesena e Arezzo: scontri in autostrada dopo le partite di campionato

Violentitra tifosi si sono verificati sull’A1, all’area di servizio Casilina Est nei pressi di Aquino,le trasferte delle squadre di. Le due, entrambe concluse con il punteggio di 1-0 ma con esiti opposti, hanno visto ilsconfitto dalla Juve Stabia e l’vittorioso a Campobasso.Secondo testimonianze di avventori e gestori dell’area, le tensioni tra i gruppi disono rapidamente sfociate in lancio di oggetti e brevi colluttazioni. Quando la polizia di Frosinone è giunta sul posto, i principali responsabili si erano già dileguati. Sono stati rilevati danni ai mezzi dei tifosi aretini, ma non sono emerse segnalazioni di feriti.Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini, anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza, per identificare i responsabili e ricostruire i dettagli dell’episodio.