TikTok i 10 artisti più ascoltati in Italia | da Angelina Mango a Davide Dalmonte fino a Clara

E se vi dicessi cheè nella top3 deglipiùsunel nostro Paese? Probabilmente mi rispondereste con un bel *ma chi?* e non avreste tutti i torti. Eppure, la sua Before We Lose Control è diventata virale e il suo nome ha scalzatocome Fedez, Ultimo e i Maneskin.?A stilare la classifica è stato proprioche ha realizzato la Top 10 Artists Italy 2024.Al primo posto c’èche è seguita da Anna e dal sopracitato. Al quarto posto il deejay Jr Stit e chiude la Top5 Alfa. Chiudono la classifica, in ordine: Ghali, Fedez, Ultimo, i Maneskin e.Queste, invece, sono le canzoni più ascoltate su: al primo posto c’è Gata Only di FlovyyMenor e Cris Mj, poi Amore No (Remix) di Adriano Celentano, L’Ultima Poesia di Geolier e Ultimo, Pedro di Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà e Sinceramente di Annalisa.