Serie B, le partite della 19esima giornata: formazioni, orari e dove vederle

Bologna, 24 dicembre 2024 – Il 26 dicembre andrà in scena la diciannovesimadiB, che sarà ricca di scontri diretti importantissimi, sia per quanto riguarda le zone alteclassifica che per la corsa salvezza. Il boxing day, infatti, si aprirà con lo scontro al vertice tra Pisa e Sassuolo, in programma giovedì 26 dicembre alle 12:30 all’Arena Garibaldi. A seguitosconfitta rimediata al Braglia contro il Modena, i nerazzurri si sono allontanati dal Sassuolo, che, nel frattempo, ha sconfitto il Palermo. Per questo, la sfida tra queste due compagini assume ancora più rilievo: qualora il Sassuolosse vincere, infatti, staccherebbe il Pisa di ben nove lunghezze, escludendolo, di fatto, dalla corsa per il titolo. Per Inzaghi e i suoi, quindi, questa sfida diventa fondamentale per rilanciarsi anche in ottica titolo, e per evitare di scivolare al terzo posto.