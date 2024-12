Temporeale.info - Scoppia la violenta lite di Natale a tavola: come da tradizione, c’è sempre la suocera di mezzo

Leggi su Temporeale.info

Tra poche ore tantissime famiglie si riuniranno per il tradizionale Cenone della vigilia dicui seguirà il pranzo del 25 dicembre. Due occasioni conviviali in cui non mancano però momenti di discussione E così siamo arrivati al, un momento attesissimo da coloro che attendono le festività di fine anno per trascorrere giorni di . L'articololadida, c’èladiTemporeale Quotidiano.