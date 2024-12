Inter-news.it - Ravezzani all’attacco: «Lautaro Martinez da ricostruire, è spento»

Fabio Ravezzani ha parlato di Lautaro Martinez attaccandolo duramente dopo la partita tra Inter e Como, finita 2-0 allo Stadio San Siro. Fabio Ravezzani ha commentato su X la vittoria dell'Inter sul Como: «Inter con molta fatica ma alla fine con merito sul Como. Thuram di gran lunga il migliore, Lautaro Martinez il peggiore. L'argentino sembra spento anche atleticamente. Non è solo un periodo sfortunato, deve essere ricostruito fisicamente per ritrovare lo smalto, forza e rapidità perdute».