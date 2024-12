Giornalettismo.com - Quali sono le contestazioni contro OpenAI e come si è arrivati a una multa da 15 milioni di euro

Leggi su Giornalettismo.com

Era il mese di marzo del 2023 quando il Garante Privacy italiano si mosse per mettere in evidenza tutti i problemi – partendo da quelli legati alla scarsa (praticamente assente) trasparenza – di ChatGPT in termini di protezione dei dati personali degli utenti. Un’azione che portò anche le altre Autoritàpee ad aprire diversi fronti nei confronti del prodotto sviluppato dall’azienda di San Francisco. E ora, oltre un anno e mezzo dopo, quell’istruttoria è stata chiusa con unacomminata apari a 15di. Una somma che è frutto di molteplici violazioni del GDPR. LEGGI ANCHE > Alla fine,è statata dal Garante Privacy italiano All’epoca dei fatti – quando fu aperta l’istruttoria – il Garante Privacy italiano ordinò adi sospendere il suo servizio di chatbot conversazionale basato sull’intelligenza artificiale per diverse settimane.