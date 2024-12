Ilrestodelcarlino.it - Provincia, il bilancio. Via libera a 57 milioni per strade e scuole

Viadel Consigliole aldi previsione 2025-2027 e al Documento unico di programmazione dove sono previsti gli investimenti delladi Modena nei prossimi tre anni, che sono pari a 57,4di euro susuperiori di cui 53,9destinati alla viabilità e 3,4di euro per l’edilizia scolastica. In particolare, il prossimo anno le risorse investite sulla viabilità ammontano a 15,8di euro, 26,6sono previsti nel 2026 e 11,6di euro in programmazione per il 2027. Tra gli interventi in programma sono previsione una serie di interventi sui pontili, tra cui il consolidamento del ponte di Concordia, oltre alle manutenzioni stradali, ai ripristini su frane e dissesti in Appennino, anche a seguito delle alluvioni di maggio e giugno 2023, e i nuovi tratti della Ciclovia del Sole tra Concordia e Mirandola.