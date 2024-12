.com - Prima Categoria / La Filottranese rinforza l’attacco: ecco Federico Carboni

Il classe 1995 è un vero esperto per la, avendo giocato con Appignanese e Montemilone Pollenza negli ultimi anniFILOTTRANO, 24 dicembre 2024 –è un nuovo giocatore della. L’attaccante, classe 1995, in carriera ha vestito le maglie di Appignanese e Montemilone Pollenza.Ad Appignano ha giocato trae Secondatra il 2013 e il 2020, segnando complessivamente 28 reti. Con i pollentini, invece, vanta uno score di 13 reti in 2 stagioni e mezzo. “La– si legge nel comunicato della società biancorosso – chiude il 2024 con il regalo sotto l’albero di Natale. Alla corte di mister Marco Strappini arriva l’attaccante: attaccante classe 1995, ha una lunga militanza nel campionato didove ha indossato per diverse stagioni la casacca dell’Appignanese,di vestire nelle ultime stagioni quella del Montemilone Pollenza.