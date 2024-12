Ilgiorno.it - Periferie ad alto rischio. Sarà applicato a Rozzano il "modello Caivano"

Il ““ sbarca nel Sud Milano.è tra le sette aree d’intervento che sono state individuate, a livello nazionale, per l’applicazione del decreto, che punta a contrastare criminalità, disagio sociale e dispersione scolastica in contesti considerati “difficili“. Il Governo, da questo punto di vista, non ha dubbi: il ““, attuato nel Comune a nord di Napoli, è da esportare anche in altre. Quelle individuate sono, il quartiere Alessandrino-Quarticciolo di Roma, il quartiere Scampia-Secondigliano di Napoli, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), il quartiere San Cristoforo di Catania e il quartiere palermitano di Borgo Nuovo. Nel complesso, sono stati stanziati 180 milioni da utilizzare in tre anni, con un piano che dovrà essere definito entro due mesi dal commissario straordinario.