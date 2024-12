Oroscopo Gennaio | Capricorno

Leggi su .com

22 dicembre – 2o, con un cielo così però non vale! Il Sole in congiunzione fino al giorno diciannove, regala ottime possibilità di svago, e sappiamo bene che per te lo svago è spesso un bel momento in solitaria. Perché non provare con un'escursione invernale, ciaspole e vin brûle alla mano? Unica nota dissonante, il ritorno di Marte in Cancro, che potrebbe infastidire i nati di prima e seconda decade, che non si sentono capiti e stentano a partire col piede giusto. Ottima per la terza decade, la bella Luna dei giorni diciassette e diciotto del mese che promette guadagni inaspettati.