Lanazione.it - La ’Metafisica della creazione’. De Chirico in mostra in Fortezza

Leggi su Lanazione.it

‘Giorgio de. La Metafisica. Questo il titoloespositiva che dalla fine di marzo e fino al prossimo 21 luglio verrà ospitata al terzo pianoFirmafede di Sarzana, recentemente oggetto di importanti lavori di riqualificazione. Unadi spessore prodotta dall’associazione Metamorfosi in collaborazione con il Comune di Sarzana che conterrà una selezione di importanti opere – circa sessanta tra cui quadri, opere su carta e sculture – provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa dedi Roma. Curata da Lorenzo Canova, laoffrirà la possibilità di approfondire uno dei maggiori pittori del ventesimo secolo, che ha influenzato e continua a ispirare artisti delle giovani generazioni in tutto il mondo. "E’ un orgoglio per la nostra città ospitare questa-evento di uno dei più grandi artisti del XX secolo negli spazi espositiviFirmafede – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli –.