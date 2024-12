Movieplayer.it - La macchina del fango di Hollywood: come Blake Lively è diventata una delle celebrità più odiate

Da icona amata a bersaglio di odio: le accuse dell'attrice contro Justin Baldoni e il produttore di It Ends With Us, svelano il lato oscuro dello showbiz. Tra abusi di potere e manipolazione mediatica. Fino all'estate scorsa,era unaattrici più amate di. Con la sua bellezza stratosferica, il suo carisma, il suo stile glam e il suo status di "mamma rock" al fianco di Ryan Reynolds, sembrava essere l'incarnazione stessa della perfezione. Ma tutto è cambiato dopo la promozione del film It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, pellicola su una vittima di violenze domestiche che ha ottenuto un certo successo al botteghino. Un'inchiesta pubblicata in questi giorni dal New York Times ha rivelato non solo le esperienze personali della, ma anche unadi .