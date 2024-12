Tvplay.it - Juventus, variabile Adzic a centrocampo: il piano di Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Lacoinvolgerà l’intera rosa per far fronte ai tanti impegni del 2025.pronto a puntare forte su: ildel tecnico.Si preannuncia ancora più ricca di impegni, per la, la seconda parte della stagione. I bianconeri, infatti, a gennaio prenderanno parte alla Final Four della Supercoppa Italiana mentre a giugno parteciperanno alla prima edizione del Mondiale per club. Competizioni che andranno ad aggiungersi alla Serie A, alla Coppa Italia e alla Champions League., per far fronte ai tanti impegni, ha quindi intenzione di coinvolgere l’intera rosa a disposizione: imminente, ad esempio, il rilancio di Vasilije: ildi– TvPlay.it (LaPresse)Il tecnico bianconero stravede per il talento classe 2006, prelevato dal Buducnost Podgorica per una spesa complessiva pari a 2 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali.