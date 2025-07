PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0 | Di Gregorio non basta Bellingham giganteggia

Al Hard Rock Stadium di Miami, il Real Madrid si impone 1-0 sulla Juventus grazie alla rete decisiva di Bellingham, che giganteggia nel match. Una sfida ricca di emozioni, con top e flop da analizzare, e una Juventus eliminata dagli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ma chi ha brillato e chi invece ha deluso? Scopriamo insieme i voti e i momenti salienti di questa sfida avvincente.

Voti, top e flop della sfida dell’Hard Rock Stadium di Miami, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri di Tudor eliminati dalla competizione: decisiva la rete nella ripresa di Gonzalo Garcia Thuram e Bellingham (LaPresse) – Calciomercato.it REAL MADRID TOP: Bellingham 7,5 – Parte un po’ a rilento, quando carbura però sono dolori per la Juventus. Di Gregorio si supera sull’inglese nel primo tempo, nella ripresa sale in cattedra e trascina il Real ai quarti del Mondiale. Gigante. FLOP: Rudiger 7 – L’anello debole della retroguardia di Xabi Alonso. Si addormenta su Kolo Muani a inizio partita: per sua fortuna il francese grazia il Real. 🔗 Leggi su Calciomercato.it