Bertulazzi Argentina concede estradizione ex Br in Italia Il legale | Faremo ricorso

La decisione della Corte Suprema argentina di concedere l'estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex Brigatista rossi, in Italia ha suscitato scalpore e si prepara ora un ricorso legale. Il suo avvocato annuncia azioni decise per tutelare i diritti del cliente, evidenziando le complessità di una vicenda che coinvolge diritto internazionale e giustizia. La battaglia legale è appena iniziata, ma cosa significherà questa svolta per il processo?

La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all'estradizione in Italia dell' ex Br Leonardo Bertulazzi, agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del governo Javier Milei di revocargli lo status di rifugiato. Dopo che i giudici argentini hanno respinto il ricorso della difesa contro la richiesta di estradizione dell'Italia, Bertulazzi è stato raggiunto dalle forze dell’ordine nel suo domicilio trasferito in un centro di detenzione. Adesso è in attesa di essere portato in Italia. La richiesta di estradizione nei suoi confronti si basa su una condanna a 27 anni per il sequestro di Pietro Costa del 1977 e banda armata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bertulazzi, Argentina concede estradizione ex Br in Italia. Il legale: "Faremo ricorso"

