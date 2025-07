Wimbledon primo turno da incubo | l’ipotesi ritiro e il mistero del post scomparso

Il primo turno di Wimbledon si trasforma in un incubo per Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, lasciando un alone di mistero e amarezza. Tra ipotesi di ritiro e post scomparsi sui social, il torneo inglese si tinge di giallo, mettendo in discussione le prospettive dei protagonisti. La leggendaria erba di Wimbledon sembra aver voltato loro le spalle, aprendo un nuovo capitolo di incertezza e riflessione sul futuro.

Quanta amarezza nelle sue parole e nel post, poi scomparso, postato sui social network: si tinge di giallo la carriera del campione. L’erba di Wimbledon quest’anno non è verde. Non per tutti, quanto meno. Di sicuro non per Matteo Berrettini e per Stefanos Tsitsipas, che dopo il primo turno dei Championships si sono visti costretti a porsi qualche domanda. Ad interrogarsi sul loro futuro e a chiedersi, a questo punto, cosa sia il caso di fare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il primo ha perso in 5 set ed è parso arrendevole e demotivato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Wimbledon, primo turno da incubo: l’ipotesi ritiro e il mistero del post scomparso

