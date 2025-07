Real Madrid-Juventus 1-0 Tudor fuori agli ottavi | Garcia porta avanti Xabi Alonso Kelly flop

a dimostrazione che nel calcio, anche il minimo dettaglio può fare la differenza. La Juventus lascia il campo con l’amaro in bocca, mentre il Real Madrid avanza pronti a sognare il titolo mondiale. Un incontro ricco di emozioni che ci ricorda quanto sia affascinante e imprevedibile questo sport.

Si conclude all’ Hard Rock Stadium l’avventura della Juventus al Mondiale per Club: il Real Madrid è uscito vincitore dalla partita valida per gli ottavi di finale con il risultato di 1-0, firmato da Gonzalo Garcia. Una sfida equilibrata che ha visto momenti di spicco da una e dall’altra parte, ma alla fine il talento merengue ha avuto la meglio. Ancora una volta, però, il gol è stato causato da una disattenzione della difesa bianconera, ed è proprio su questi piccoli dettagli che Tudor dovrà lavorare per portare la squadra ad essere competitiva nella prossima stagione. Real Madrid-Juventus, la cronaca del match. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Real Madrid-Juventus 1-0, Tudor fuori agli ottavi: Garcia porta avanti Xabi Alonso, Kelly flop

