Mondiale per Club niente da fare per la Juventus | il Real avanza ai quarti

Il sogno mondiale per la Juventus si interrompe agli ottavi, mentre il Real Madrid avanza ai quarti con determinazione. A Miami, le italiane salutano il torneo, lasciando spazio alle favorite di continuare la corsa. Nonostante un primo tempo promettente, i bianconeri hanno dovuto piegarsi alla forza degli spagnoli nella ripresa. La notte di Miami si tinge di emozioni contrastanti: ora, l’attenzione si sposta al prossimo avversario del Real Madrid. Il calcio, si sa, sa sorprendere sempre.

Si interrompe agli ottavi il cammino della Juventus nel Mondiale per Club: a Miami vince il Real Madrid. Le italiane salutano il Mondiale per Club agli ottavi: ieri è stato il turno dell’Inter, oggi quello della Juventus. I bianconeri, autori di un ottimo primo tempo contro il Real Madrid, sono costretti a piegarsi nella seconda metĂ di gara, che fa avanzare la squadra di Xabi Alonso che nella notte scoprirĂ il nome della prossima avversaria. Il gol vittoria lo sigla Gonzalo Garcia al minuto 54. Alexander Arnold crossa al centro per il numero 30 dei Blancos  che, dimenticato dalla difesa bianconera al suo primo errore, insacca alle spalle di Michele Di Gregorio di testa. 🔗 Leggi su Sportface.it

