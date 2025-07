Mondiale per Club Real Madrid-Juventus 1-0 | la sblocca Gonzalo Garcia

In una sfida avvincente tra il Real Madrid e la Juventus, il risultato si sblocca grazie a Gonzalo Garcia, protagonista di un gol decisivo. Tudor sorprende con le scelte tattiche, schierando Conceiçao e Yildiz alle spalle di Kolo Muani, mentre nel Madrid Mbappé parte dalla panchina, lasciando spazio all’energia di Garcia. Un match ricco di emozioni che promette ancora grandi sorprese sul campo.

Tudor sceglie Conceiçao e Yildiz a ridosso dell'unica punta Kolo Muani. Nel Real parte dalla panchina Mbappé, dal primo minuto c'è Gonzalo Garcia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiale per Club, Real Madrid-Juventus 1-0: la sblocca Gonzalo Garcia

In questa notizia si parla di: garcia - gonzalo - mondiale - club

Chi è Gonzalo Garcia, l'attaccante del Real Madrid che ha segnato il primo goal dell'era Xabi Alonso - Gonzalo Garcia, l’attaccante del Real Madrid, ha lasciato il suo segno segnando il primo goal dell’era Xabi Alonso, inaugurando una nuova fase per i Blancos.

Gonzalo Garcia, classe 2004, il 9 che fa brillare gli occhi a Xabi Alonso. Già 2 gol e 1 assist al Mondiale per Club con il Real, ma soprattutto un paragone pesante sulle spalle: "Mi ricorda Raúl" #tunneldellostadio #garcia #xabialonso Vai su Facebook

Pillole sul #RealMadrid in queste prime uscite: Gonzalo Garcia: ecco il "piano B" per l'attacco Raul Asencio ha bisogno di ferie Arda Güler avverte Mastantuono che c'era prima lui Courtois sempre presente #ClubWorldCup2025 #XabiAlonso Vai su X

I goal al Mondiale e il paragone con Raul: chi è Gonzalo Garcia, il baby già maturo titolare con Xabi Alonso; Juve alla pari per 45', poi non basta Di Gregorio: vince il Real e Tudor saluta il Mondiale; Juventus fuori dal Mondiale per Club, non basta un super Di Gregorio: il Real vince 1-0, è ai quarti.

Mondiale per Club, Real Madrid-Juventus 1-0: la sblocca Gonzalo Garcia - Nel Real parte dalla panchina Mbappé, dal primo minuto c'è Gonzalo Garcia ... Segnala ilgiornale.it

Juventus fuori dal Mondiale per Club, non basta un super Di Gregorio: il Real vince 1-0, è ai quarti - I bianconeri sono stati battuti ed eliminati dal Real Madrid, che si è imposto per 1- Si legge su fanpage.it