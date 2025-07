Real Madrid Juve 1-0 | decide la rete di Gonzalo Garcia i bianconeri sono eliminati dal Mondiale per club

Il calcio internazionale si accende con un confronto epico tra Real Madrid e Juventus, deciso da una rete di Gonzalo García. In un clima infuocato all'Hard Rock Stadium di Miami Garden, le due grandi squadre si sono affrontate in uno scontro diretto agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La Juventus, nonostante un buon avvio, vede sfumare il sogno mondiale: ecco tutto ciò che è successo in questa battaglia di cuore e talento.

di Andrea Bargione Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Juve e Real Madrid si sono sfidate in un match da dentro o fuori. Clima da grande evento all’Hard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane è andato in scena l’ottavo di finale al Mondiale per Club. Dopo la brutta sconfitta contro il Manchester City, la Juve di Tudor gioca un buon primo tempo ma cade nel secondo tempo a causa del gol di Gonzalo Garcia. La Juventus è eliminata quindi dal Mondiale. segue LIVE il match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 1-0: sintesi e moviola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve 1-0: decide la rete di Gonzalo Garcia, i bianconeri sono eliminati dal Mondiale per club

