Garcia elimina la Juventus fine dei giochi per le italiane

Una battaglia epica all’Hard Rock Stadium di Miami ha deciso il destino della Juventus nel Mondiale per Club, con Garcia che mette fine alle speranze italiane. La sfida tra il Real Madrid di Xabi Alonso e la squadra di Igor Tudor è stata intensa e ricca di emozioni, lasciando il pubblico senza fiato. Ecco come è andata, in un match che ricorderemo a lungo.

Ecco come è andata la sfida, valevole per gli Ottavi di finale del Mondiale per Club, che si è giocata all’Hard Rock Stadium di Miami E’ stata una partita ricca di emozioni quella che si è giocata a Miami, all’Hard Rock Stadium, tra il Real Madrid di Xabi Alonso e la Juventus di Igor Tudor. (LaPresse) – Calciomercato.it La sfida, valevole per gli Ottavi di finale del Mondiale per Club, alla fine è stata decisa dal gol di Garcia, che di testa ha battuto Di Gregorio, sfruttando al meglio un assist di Alexander-Arnold. I blancos, senza Mbappe per 68 minuti, hanno così avuto la meglio di una Juventus, che ha retto fino all’ultimo, impegnando in alcune circostanze Courtois. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Garcia elimina la Juventus, fine dei giochi per le italiane

