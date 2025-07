pentagono blocca invio a kiev di alcuni sistemi di difesa aerea

Il Pentagono ha deciso di bloccare temporaneamente l'invio di alcuni sistemi di difesa aerea all'Ucraina, preoccupato per il calo delle scorte statunitensi. Questa mossa, già pianificata a giugno, segna un importante punto di svolta nelle relazioni militari e strategiche tra Usa e Ucraina, sollevando interrogativi sulle future forniture e il supporto internazionale in un contesto geopolitico sempre più complesso.

