Real Madrid Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO

Dopo un emozionante match tra Juventus e Real Madrid all’Hard Rock Stadium di Miami, il nostro approfondimento post-gara su JuventusNews24 si fa ancora più coinvolgente. Un confronto tra esperti come Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno per rivivere ogni dettaglio di questa sfida memorabile negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Non perdere l’analisi live e i commenti esclusivi: scopri come è andata davvero!

Real Madrid Juve, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo all’Hard Rock Stadium di Miami contro il Real Madrid quest’oggi, negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. LA CRONACA DI REAL MADRID JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO

