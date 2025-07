Al Bano sbugiarda Romina | Ha detto no alla Russia? Ecco la verità

La polemica tra Al Bano e Romina Power si arricchisce di un nuovo capitolo: l’ex moglie ha chiarito pubblicamente il suo dissenso riguardo al concerto in Russia, sottolineando di aver scelto di non partecipare. Una dichiarazione che mette fine a ogni ambiguità e riporta la vicenda sulla giusta strada. Ma cosa ci riserva il futuro di questa intricata vicenda? Restate sintonizzati per scoprire gli ultimi sviluppi.

SI arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda del concerto di Al Bano in Russia aspramente criticato dall'ex moglie, Romina Power. La cantante ha scelto di esprimere pubblicamente il suo dissenso attraverso i social, con una storia su Instagram: "Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità", ha detto l'ex moglie di Albano Carrisi con chiaro riferimento alla guerra e all'invasione da parte delle truppe di Vladimir Putin dell'Ucraina. L'ex marito nell'immediatezza delle dichiarazioni aveva parlato di "coltellata mediatica", ma martedì 1 luglio rincara la dose ospite di È sempre Cartabianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al Bano sbugiarda Romina: "Ha detto no alla Russia? Ecco la verità"

