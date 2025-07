Non decolla la clinica di bellezza di Karima El Marough ex Ruby Rubacuori Secondo lei colpa delle guerre e dell’inflazione Ma ora sorride in dolce attesa

Nonostante le sfide di guerre e inflazione, la clinica di bellezza di Karima El Marough, nota come Ruby Rubacuori, ora sorride in dolce attesa. La sua determinazione e passione sono più forti che mai, e il sogno di tornare a brillare nel settore beauty sta finalmente prendendo forma. Con il supporto del suo compagno Daniele Leo, Karima è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo, dimostrando che anche nelle tempeste si può trovare la forza di rinascere.

Karima El Marough, la ragazza di origine marocchina diventata famosa con il nome di Ruby Rubacuori per essere stata al centro di decine di processi che vedevano imputato Silvio Berlusconi, non vede l’ora che finiscano le guerre in Medio Oriente e in Ucraina perchĂ© secondo lei stanno mettendo le briglie alla sua attivitĂ imprenditoriale. Karima, infatti, con il suo compagno di vita Daniele Leo ha fondato a Genova nel 2023 la Kgd srl, con cui ha aperto nel capoluogo ligure dove vive un «ambulatorio di assistenza specialistica mono specialistico per la chirurgia plastica e ricostruttiva denominato “Clinical Medical Beauty Genova”». 🔗 Leggi su Open.online

Ruby Rubacuori, l'ex olgettina di Berlusconi si reinventa imprenditrice nell'estetica: la sua Kdg srl chiude con appena 131 euro di utile - La Kgd srl vede fra gli azionisti Ruby al 40%, il compagno di vita Daniele Leo al 30% e la dottoressa Giulia Bottari al restante 30%. Da affaritaliani.it

