Una donna scrive ad Alcaraz | Grazie per mamma anche se non leggerai Lui risponde | Dalle un bacio

In un gesto di gentilezza sincera, una donna si rivolge a Carlos Alcaraz per esprimere gratitudine per il suo gesto speciale durante Wimbledon. La sua lettera tocca il cuore del campione spagnolo, che risponde con un semplice ma affettuoso invito a condividere un momento di affetto con sua madre. Un gesto che dimostra come la passione per il tennis possa unire le persone in emozioni autentiche e profonde, creando ricordi che vanno oltre il campo.

Una donna scrive un messaggio a Carlos Alcaraz per ringraziarlo per quanto fatto per sua madre durante il match di primo turno a Wimbledon contro Fognini. Il campione spagnolo legge e risponde: "Manda un bacio a mamma da parte mia".

