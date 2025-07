Juve alla pari per 45' poi non basta Di Gregorio | vince il Real e Tudor saluta il Mondiale

Una Juventus combattiva si presenta in campo, restando alla pari per 45 minuti, ma alla fine il Real Madrid trionfa con un gol decisivo di Gonzalo García, chiudendo il sogno mondiale di Tudor. Per un tempo, la Signora ha resistito senza rischiare troppo, ma nella ripresa il risultato si è deciso in favore degli spagnoli, lasciando il pubblico con il cuore in gola e il morale a terra.

Per un tempo la Signora resiste e non corre troppi rischi. Nella ripresa è il gol di Gonzalo Garcia che condanna i bianconeri.

