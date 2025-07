Alberto Mattioli a Bergamo per presentare Il loggionista impenitente

Non perdete l’occasione di incontrare Alberto Mattioli, giornalista e critico tra i più stimati del panorama italiano, che a Bergamo svela i segreti del suo nuovo libro, "Il loggionista impenitente". Giovedì 3 luglio alle 18.30, presso Palazzo Terzi, si apre un incontro imperdibile tra parole, musica e passione teatrale. Un evento da non lasciarsi sfuggire, in cui la cultura prende vita.

Bergamo. Giovedì 3 luglio, alle 18.30 a Palazzo Terzi, si terrà la presentazione dell’opera Il loggionista impenitente di Alberto Mattioli. Giornalista professionista per diverse testate, tra cui La Stampa, Il Foglio, Il Secolo XIX e Amadeus, nonché esperto di teatro musicale, Alberto Mattioli ha scritto saggi e tenuto conferenze per numerosi teatri e festival, in Italia e all’estero. È Dramaturg del Festival Donizetti di Bergamo e autore di quattro libretti d’opera. Con Garzanti ha pubblicato Meno grigi più Verdi, Il gattolico praticante, Pazzo per l’opera, Un italiano a Parigi, Elisabetta. La Regina infinita (con Marco Ubezio) e Gran teatro Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Alberto Mattioli a Bergamo per presentare “Il loggionista impenitente”

In questa notizia si parla di: alberto - mattioli - bergamo - loggionista

Presentazione del libro Il loggionista impenitente; Alberto Mattioli.

Mattioli e l'opera vista da un 'Loggionista impenitente' - 368, 19,00 EURO) C'è sempre qualcosa di estremamente personale nei libri di Alberto Mattioli, che si parli ... ansa.it scrive

Mattioli e l'opera vista da un 'Loggionista impenitente' - MSN - 368, 19,00 EURO) C'è sempre qualcosa di estremamente personale nei libri di ... Lo riporta msn.com