Wimbledon 2025 | Lucia Bronzetti torna a vincere batte Teichmann e va al secondo turno

Wimbledon 2025 segna un ritorno di luci e speranze per Lucia Bronzetti, che conquista il secondo turno battendo la favorita Jil Teichmann. Dopo una lunga attesa, l’azzurra ritrova il sorriso in singolare, mostrando determinazione e talento. Ora, con l’avversaria numero 7 del seeding, Mirra Andreeva, pronta a scendere in campo, il percorso verso la gloria si fa ancora più stimolante. La giovane tennista è determinata a scrivere un altro capitolo emozionante nel suo cammino.

Lucia Bronzetti avanza al secondo turno di Wimbledon 2025 e torna a vincere una partita in singolare dagli Internazionali d’Italia. Battuta la svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 6-4 7-5, adesso per lei ci sarĂ la numero 7 del seeding Mirra Andreeva: un compito davvero difficile considerato lo status della giovane avversaria. L’inizio è tutto dell’azzurra, che porta subito a casa il break a 30 in quello che non è esattamente il suo torneo preferito, visto che prima di oggi ai Championships non aveva mai colto alcuna vittoria. Ci sarebbero anche le possibilitĂ di andare avanti di due break (due, per la precisione), ma Teichmann riesce a tenere e, nel prosieguo, a tranquillizzarsi non poco nei propri turni di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it