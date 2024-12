Ilfattoquotidiano.it - Il Volo scalda la Vigilia di Natale con l’evento musicale (tanto chiacchierato) registrato a fine agosto: la scaletta e tutte le curiosità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa sera, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, una serata evento unica con “Ilad Agrigento”. La notte dellaè all’insegna della voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sul palco della Valle dei Templi di Agrigento con l’orchestra e il coro. In tutto 120 persone sul palco.Un evento che ha fatto assai discutere questa estate, precisamente a, quando è stato consigliato e suggerito ai presenti alla Valle dei Templi di indossare abiti “pesanti”, dal momento che si registrava una show televisivo per il. Richieste comunque legittime dal momento che si trattava di registrare un vero e proprio programma televisivo.Insono stati inseriti, naturalmente, tradizionali brani natalizi come “Tu scendi dalle stelle” e “Feliz Navidad” e le hit come “Grande Amore” e “Capolavoro “.