361magazine.com - Grande Fratello, una gieffina fa coming out. Arriva la confessione

, una concorrente spiazza tutti e faout.la conferma da parte della, Zeudi Di Palma è entrata nella Casa più spiata d’Italia poche settimane fa. L’ex Miss Italia ha trovato subito unaaffinità con la giovane modella Helena Prestes. Tra un confronto e l’altro, le due donne sono diventate super amicheLeggi ancheI film di Natale da vedere su NetflixLadellaZeudi parlando con Shaila Gatta ha rivelato: “Se mi piacciono anche le donne? Sì certo, ho anche avuto delle relazioni, una di nove mesi. A prescindere da questa cosa di Helena sarebbe uscito, non ho problemi a parlarne e non ne ho mai avuti“.Poi ha aggiunto: “Se mi sono resa conto della mia bisessualità da poco? Io lo so da quando sono piccola. Solo che io ho fatto il mioout con la mia famiglia nel 2020, quattro anni fa, però già lo sapevo.