Grafica, i capolavori sconosciuti “Da Picasso a Cézanne“ non si ferma

Aperture pure nei giorni di festa, visite guidate speciali, anche insieme ai curatori dell’esposizione che condurranno per mano a scoprire, passo passo, le opere proposte. E poi laboratori artistici per gli adulti e per le famiglie. Tante occasioni per immergersi, in queste giornate di festività natalizie e oltre, nell’arteeuropea, quella realizzata tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopoguerra e che porta le firme di autori come Toulouse-Lautrec ee Kandinskij, Chagall, Mirò, Giacometti, Dubuffet, Burri e Fontana. È quanto proporranno le iniziative di questi giorni legate alla mostra allestita nell’Orangerie della Reggia di Monza sotto il titolo “Da Renoir a, da Mirò a Fontana: 120delladel ‘900“. L’esposizione permette di ammirare 120 fogli originali, in alcuni casi unici o molto rari, che raccontano l’importanza della stampa d’arte come mezzo espressivo: questo grazie alle creazioni di giganti dell’arte moderna e contemporanea, che hanno considerato launo strumento prezioso per la loro ricerca, utilizzandola a volte per le loro sperimentazioni più ardite.